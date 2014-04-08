Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 27 марта уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО признал виновным Ерлана БАЙЧЕРКЕШЕВА в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК РК - «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Бывший финансовый полицейский был приговорен к 3 годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Напомним, ЧП случилось 5 января. По данным следствия, следователь ДБЭКП Ерлан БАЙЧЕРКЕШЕВ, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести, двигался  по путепроводу в районе депо на автомашине Hyundai Tucson в северном направлении и наехал на телефонный столб, после чего съехал  с моста и допустил столкновение со стоявшим автомобилем «Лада». Примерно в 8.30 в связи с ДТП он был доставлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции в центр временной адаптации и детоксикации для проведения медосвидетельствования. В холле этого центра старшина полиции АМИРУЛЫ попросил БАЙЧЕРКЕШЕВА прекратить разговаривать по телефону, на что тот не отреагировал. БАЙЧЕРКЕШЕВ заявил, что является представителем власти и в данный момент находится при исполнении служебных обязанностей. Затем он нанес удар головой и два удара рукой в лицо командиру отделения АМИРУЛЫ. Сам БАЙЧЕРКЕШЕВ считает, что случайно задел полицейского, когда пытался отобрать у него свой телефон. Решением суда он был арестован 8 января, а 16 января Ерлана БАЙЧЕРКЕШЕВА отпустили под подписку о невыезде. Между тем, еще до суда отец финполовца заявлял, что все действия сотрудников полиции связаны с тем, что не так давно органами финансовой полиции было задержано высокопоставленное должностное лицо ДВД ЗКО. Правда,  какое именно «высокопоставленное должностное лицо» в данный момент проходит по делу в финансовой полиции он не уточнил. Возможно, имеется в виду арест заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО Заята МУХТАРОВА и начальника отдела природоохранной полиции Габидена КАГАЗГАЛИЕВА 4 декабря 2013 года. Полицейским было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас в уральском городском суде начался процесс по данному делу.