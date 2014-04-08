Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Более 320 млн тенге заработала на работах в исправительной колонии директор филиала «Енбек Атырау», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы, финансовая полиция выявила факт растраты бюджетных средства в размере 323 млн тенге на работах в исправительной колонии Атырауской области. Уголовное дело по статье 176 части 3 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» было возбуждено в отношении директора филиала «Енбек Атырау», которая, используя свое служебное положение, в период с марта по декабрь 2013 года заключила договор с УГ-157/9 КУИС МВД РК. Работы велись на объектах «Капитальный ремонт инженерно-технических средств охраны» и «Локализация объектов жилых зон». Хищение бюджетных средств совершалось путем замены проектно-сметной документации и завышения стоимости стройматериалов и работ.