Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, ДТП произошло примерно в 20 часов 30 минут 6-го апреля напротив сауны «Медведь» в 6-микрорайоне. Автомашина «Тойота Камри» наехала на трех пешеходов, среди которых была 9-летняя девочка с мамой, а также 20-летняя девушка. Всех троих доставили в больницу, после осмотра девочку и молодую девушку отпустили домой, а женщину госпитализировали. Машина с номерным знаком «030» с места происшествия скрылась. Позже данную автомашину задержали по улице А.Молдагуловой, напротив магазина «Анвар». За рулем находился замакима Теректинского района Абзал БРАЛИЕВ. Согласно заключению медицинской экспертизы, БРАЛИЕВ управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Однако факт наезда на пешеходов он не признавал.
- Вечером 7 апреля в ходе расследования была доказана вина вышеуказанного гражданина и составлены административные протоколы по следующим статьям, - говорится в пресс-релизе распространенном пресс-службой ДВД ЗКО. - Статья 467 часть 3 КоАП РК - «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершение ДТП» и статья 469 КоАП РК - «Оставление места ДТП».
По заключению судебно-медицинской экспертизы, в отношении Абзала БРАЛИЕВА будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
- У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны, переломов нет, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» замдиректора областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. - Ее состояние на сегодняшний день стабильное, оценивается как средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение.
Между тем, непосредственный руководитель Абзала БРАЛИЕВА аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ по телефону рассказал, что ничего о произошедшем не знает, с утра находится на совещании, а его зам с работы отпросился.
БРАЛИЕВ Абзал Серикович родился в 1975 году в Каратобинском районе, казах, образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности ветеринарный врач, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана по специальности бакалавр государственного управления. С ноября 2000 года по март 2001 года работал ветеринарным врачом в ТОО «Дос» в г.Костанай, с марта 2001 года по ноябрь 2002 года - заместитель директора ТОО «Дос». С июня 2003 года по январь 2005 года - главный специалист по спорту и туризму аппарата акима Каратобинского района, с января 2005 по январь 2006 года - заведующий отдела сельского хозяйства и земельных отношений Каратобинского района, с января 2006 года по апрель 2007 - заведующий отдела сельского хозяйства Каратобинского района, с апреля 2007 года по декабрь 2008 года - аким Каратобинского сельского округа, с декабря 2008 года по ноябрь 2010 года - заместитель акима Каратобинского района.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!