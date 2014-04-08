Фото: aspekty.net Фото: aspekty.net Даниеле Бозио арестован в Маниле по обвинению в нарушении законов о правах несовершеннолетних, передает КирТАГ. «Итальянский гражданин Даниеле Бозио, 46 лет, был арестован в Маниле, на Филиппинах, по обвинению в «нарушении закона об охране несовершеннолетних». (...) Даниеле Бозио не просто гражданин: он дипломат, посол Италии в Ашхабаде», — сообщила итальянская газета La Republicca. При этом филиппинская полиция пока еще не установила факт нарушения закона. Но не исключено, что послу будет предъявлено обвинение в педофилии, отмечает издание. «Бозио может оказаться в числе тех европейцев, которые приезжают в азиатские страны для встреч с несовершеннолетними, а тот факт, что он посол, многократно усиливает смущение дипломатического ведомства Италии, да и всей страны», — пишут журналисты. В свою очередь, Д.Бозио намерен предъявить в суде свидетельства НПО, занимающихся детьми, которым дипломат оказывал поддержку во время служебных командировок. Между тем, министр иностранных дел Италии Федерика Могерини обещала, что дело будет рассмотрено «строго и прозрачно».