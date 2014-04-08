Фото с сайта www.ua-ru.info Фото с сайта www.ua-ru.info Россия должна быть готова оказать помощь в охране государственной границы своим союзникам, сказал Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, сообщает NUR.KZ. "Будущий вывод международных сил из Афганистана имеет серьезные риски дестабилизации для всего центральноазиатского региона, для наших союзников и партнеров. Россия должна быть готова предоставить им всю необходимую помощь в охране государственной границы. У нас уже накоплен опыт такой совместной работы", — сказал Путин. Он высоко оценил взаимодействие российских, белорусских и казахстанских пограничников. "Процессы интеграции на евразийском пространстве будут последовательно развиваться. На повестке дня — расширение Таможенного союза, выход на еще более высокий интеграционный уровень — создание Евразийского экономического союза. Все это также предъявляет новые требования к сотрудничеству пограничных служб наших государств", — отметил президент России. Некоторые СМИ интерпретировали слова президента России и увидели в них повод для ввода войск в Беларусь и Казахстан. В Казахстане, между тем, призывают не муссировать тему о возможной аннексии северных территорий.