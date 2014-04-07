Иллюстративное фото с сайта abc-belarus.org Иллюстративное фото с сайта abc-belarus.org В Атырауской области за убийство двух человек местную жительницу приговорили к 15 годам лишения свободы. Женщина убила своего любовника и подругу, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Как сообщили в областном суде, осужденная Алина вместе со своей подругой распивали водку. Спустя некоторое время во дворе дома между ней, ее парнем и подругой произошла ссора. Алина вернулась в дом, взяла нож и ударила своего парня в сердце, а затем ранила свою подругу. От полученной раны мужчина умер на месте, подругу увезли в больницу. Спустя несколько часов Алина, осознав содеянное, вернулась на место преступления, где ее и арестовали полицейские. Суд приговорил Алину к пятнадцати годам лишения свободы по статье 96 УК РК - "Убийство". Она будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.