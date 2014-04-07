Сигнал о пожаре поступил в 01.19. Звонивший сообщил о горении на подстанции «Омега», расположенной по улице Пойменная. На месте выяснилось, что открытым пламенем горит трансформатор №2 мощностью 20 тысяч кВт, внутри было 23 тонны трансформаторного масла. - Тушение пожаров электроустановок всегда угрожает быстрым распространением огня, созданием плотного задымления, вскипанием, выбросом, растеканием горящего масла, возгоранием жидкометаллических теплоносителей, которые в свою очередь выделяют токсичные вещества, - рассказали в пресс-службе Сп и АСР ДЧС ЗКО. Пожарные отмечают, что звонок о пожаре поступил не от работников подстанции, а с рядом находящейся заправки. - Должным образом не была проведена работа по отключению от электричества, была реальная опасность. Масло могло взорваться, если бы дошло до температуры кипения, - рассказали в службе. - Пожарным пришлось действовать экстренно, чтобы не дать огню распространиться сильнее. На тушение огня были поданы два ствола «Пурга-5» - это ствол воздушной пены низкой кратности для тушения горючих жидкостей. К очагу пожара нужно было пробираться через другие трансформаторы и проложенные каналы с кабелями. В службе считают, что личный состав дежурной смены оперативно отработал действия по ликвидации огня, не давая возможности причинить еще больший ущерб. Всего на месте пожара работало 2 единицы техники, 7 человек личного состава.