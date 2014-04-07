Иллюстративное фото с сайта www.kalashnikov.su Иллюстративное фото с сайта www.kalashnikov.su В субботу, 5 апреля, в 4 часа утра на телефон «102» поступило анонимное сообщение о том, что возле  ночного клуб «Тропикаль» идет групповая драка и раздаются выстрелы. На место преступления отправился наряд комплексных сил полиции. - Полиция задержала 24-летнего мужчину, который 5 апреля в 4 часа утра возле клуба «Тропикаль» поссорился с охраной заведения и выстрелил из травматического пистолета «Стражник», - сообщает пресс-служба ДВД области. - Пуля попала в 31-летнего начальника охраны ночной клуб «Тропикаль». Мужчину на скорой помощи доставили в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение левого бедра». С места преступления полиция изъяла незарегистрированный травматический пистолет марки «Стражник». По факту хулиганства возбудили уголовное дело.