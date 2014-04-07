Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на директора актюбинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Баглана БАЙМАГАМБЕТОВА. В Актюбинской области в текущем году на развитие транспортной инфраструктуры местной сети автомобильных дорог выделено более 7,7 млрд. тенге. На эти средства планируется охватить капитальным и средним ремонтом 60 километров автомобильных дорог местного значения. В том числе в областном центре планируется капитально отремонтировать 15 улиц и завершить строительство моста в районе рельсобалочного завода. Помимо этих средств еще 6 млрд 100 млн тенге выделено актюбинскому областному филиалу нацкомпании «КазАвтоЖол» на ремонт и содержание сети автомобильных дорог республиканского значения. Около 5 миллиардов из этих средств планируется  направить на завершение реконструкции автодороги «Самара-Шымкент». Кроме того, на этой трассе в районе сел Хобда и Белогорка, а также возле железнодорожного переезда автодороги «Карабутак - Костанай» будут установлены три весовые арки для грузовых автомашин. В Хобдинском, Айтекебийском и Мугалжарском районах на трех участках автомобильных дорог общей протяженностью 75 километров пройдет средний ремонт. - На трассе «Актобе-Орск» пройдут работы по ямочному ремонту, устранению гребёнок и нанесению дорожной разметки. Всего планируется охватить ямочным ремонтом 100 тысяч кв. метров этой дороги. Будут работать 20 бригад, - сказал БАЙМАГАМБЕТОВ. - Также на автодорогах республиканского значения планируется заменить или установить 1518 дорожных знаков и сигнальных столбиков. По словам Баглана БАЙМАГАМБЕТОВА, протяженность сети автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской области составляет 1893,7 километров, их них 50% находятся в хорошем, 5 %  в удовлетворительном и 45% в неудовлетворительном состоянии.