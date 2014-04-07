Иллюстративное фото с сайта ottenki-serogo.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта ottenki-serogo.livejournal.com Российская интернет-компания "Яндекс" перестала быть акционером крупной социальной сети Facebook, сообщает Forbes. Сообщается, что "Яндекс" продал небольшой пакет акций, который был получен в рамках сделки с американской соцсетью по продаже своей доли в израильском разработчике технологии распознавания лиц Face.com. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании за 2013 год. Отмечается, что в рамках сделки с Facebook в 2012 году "Яндекс" получил 142 479 акций соцсети. В отчете "Яндекса" говорится, что 93 971 акция Facebook была продана в 2013 году и 48 508 акций - в 2014 году. Российская интернет-компания могла получить за весь пакет 8,1 миллиона долларов. "Яндекс" приобрел долю в израильской компании Face.com, разрабатывающей технологии распознавания лиц в Интернете, в 2010 году, заплатив за пакет из 18,4 процента акций около 3 миллионов долларов. В июне 2012 года Facebook выкупил 100 процентов Face.com за 50 миллионов долларов, заплатив частично наличными, частично - акциями Facebook. Добавим, что "Яндекс" в последние годы инвестировал почти в десяток стартапов, в том числе в Израиле. В 2010 году российская компания приобрела акции израильского разработчика технологии распознавания лиц Face.com (позже они и были проданы социальной сети Facebook). В марте "Яндекс" купил израильский стартап KitLocate, разрабатывающий мобильную технологию, которая позволяет собирать геолокационные данные, почти не разряжая при этом смартфон пользователя.