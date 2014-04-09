Фото с сайта heat.ru Фото с сайта heat.ru Сестры-близнецы Анастасия и Мария Толмачевы скоро отправятся в Данию, где в этом году проходит Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Победительницы детского "Евровидения"-2006 верят, что смогут повторить свой успех на взрослом песенном смотре, сообщает "Дни.ру". Отметим, что в этом году "Евровидение" будет транслировать не Первый канал, а "Россия 1". Телеканал отказался от национального российского отбора и выбрал сестер Толмачевых представлять нашу страну. Анастасия и Мария выступят с музыкальной композицией Shine. По словам представителя пресс-службы канала "Россия 1" Максима Кранина, исполнительницы настроены на победу. "Первое место. Наши девушки даже говорили, что они хотят повторить результат 2006 года на детском "Евровидении", – цитируют Кранина РИА Новости. Как рассказал представитель пресс-службы канала, 27 апреля российская делегация отправится в Копенгаген, а на следующий день уже запланирована первая репетиция. Подробности номера, с которым выступят 17-летние Анастасия и Мария Толмачевы, пока держатся в секрете. Несмотря на юный возраст, за плечами у сестер Толмачевых внушительный музыкальный опыт. Еще в детстве девочки начали заниматься в музыкальной студии "Сверчок" в Курске, затем в музыкальном театре "Джем". Первыми достижениями Толмачевых стали победы в музыкальных конкурсах "Золотая ладья", "Невские звездочки", "Созвездие молодых". Напомним, в январе 2014 года Европейский вещательный союз (EBU), организующий "Евровидение", уже провел распределение стран-участниц по двум полуфиналам. По его итогам Толмачевы получили место в первой части первого полуфинала, который состоится 6 мая. Всего в этом году в конкурсе примут участие 37 стран. В первом полуфинале выступят 16 стран, а во втором полуфинале 8 мая будут участвовать 15 стран. Страны "большой пятерки" и страна-хозяйка смотра вне конкурса пройдут в финал, назначенный на 10 мая.