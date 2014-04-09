Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Вчера, 8 апреля, в полицию поступил звонок о заложенной бомбе в здании железнодорожного вокзала, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в полиции, были подняты все специальные службы города. Из здания вокзала были эвакуированы более 250 человек. - К счастью, никакого взрывного устройства обнаружено не было. Вызов оказался ложным. Полиция установила, что звонок был совершен из таксофона, установленного в женской колонии, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД  Гульназира МУХТАРОВА. В первую очередь под подозрение попали те, кто был осужден по аналогичной статье. И вскоре выяснилось, что звонившей оказалась  уроженка Актюбинской области. Она была осуждена на три года как раз по данной статье 242 УК РК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Женщина, решившая таким образом пошутить, дала признательные показания. Решается  вопрос о возбуждении уголовного дела.