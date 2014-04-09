15 дней назад пропала жительница города Уральска Ольга Осиповна ВОДОЛАЗОВА 1930 года рождения. Женщина проживала вместе с внучкой и её детьми. photo - В воскресенье, 23 марта, текущего года, без вести пропала моя бабушка, - рассказывает внучка пропавшей Анна КОЧЕТКОВА, которая обратилась за помощью в редакцию «МГ». - Бабушку последний раз видела в субботу 22 марта. Дело в том, что я временно проживала у знакомых. С бабушкой все дни поддерживали связь по телефону. Во вторник 25 марта я пришла домой и поняла, что бабушки нет в квартире уже длительное время. Мне это показалось странным, так как она не уходила из дома, чтобы при этом не известить меня или соседей. Ключи, бабушкина трость, а также её плащ, все осталось дома. Чуть позже женщина обнаружила пропажу денег, то есть от всех бабушкиных накоплений осталась лишь половина. А также при уборке квартиры внучка нашла затертые следы крови на стенах и мебели в ванной и прихожей. На поиски бабушки приехал также её внук. Родные Ольги ВОДОЛАЗОВОЙ считают, что их бабушку насильно увезли из квартиры, либо с ней случилось что-то нехорошее. - Мы обратились за помощью к правоохранительным органам, но пока никаких действенных мер с их стороны мы не увидели, - говорит внук пропавшей Павел ГАВРИЛЕЦ. - Все, что сделали полицейские, это взяли следы крови со стен, половую тряпку и нож со следами крови, деньги в размере 300 тысяч тенге, которые были накоплены бабушкой, они были раскиданы в разных местах. Не были осмотрены сотрудниками органов чердачные помещения, подвалы близлежащих домов, не осмотрены канализации и прочее. Я обратился за помощью непосредственно к начальнику ДВД, и там пообещали взять дело на особый контроль. Но пока не заведено даже уголовное дело. Помогите нам найти нашу бабушку! Родственники пропавшей просят всех, кто, возможно, видел или знает что-либо о местонахождении Ольги Осиповны ВОДОЛАЗОВОЙ сообщить им по телефону: 8 705 590 67 36 или обратиться к нам в редакцию «МГ» в Уральске по телефону 51-39-97.