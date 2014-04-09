По данным службы, в тот день на центральный пункт приема пожарной связи поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Ружейникова, 14. Звонили соседи, они сообщили о сильном задымлении в подъезде. На место вызова были направлены дежурные смены 1 специализированной пожарной части, 3 пожарной части и специализированного отряда. Машина службы пожаротушения столкнулась с «Audi-80» на пересечении пр. Евразия и ул. Айтиева. В результате оперативная машина перевернулась на крышу, сотрудники службы пожаротушения получили травмы и ушибы. Помимо небольшой вмятины на легковом автомобиле, сама машина, его водитель и пассажиры не пострадали. Несмотря на полученные травмы, заместитель руководителя тушения пожарасвоими силами выбрался из машины и помог водителю выйти наружу. На место ДТП были вызваны скорая помощь, дежурный патруль УДП ЗКО, дежурный караул пожарной части №2. Сразу же после ДТП противопожарная команда поехала на место вызова. Оказалось, что по данному адресу располагается двухэтажный жилой дом, в подвальном помещении которого на площади 6 кв. метров произошло возгорание мусора. Огонь был быстро потушен, но из-за сильного задымления пожарные эвакуировали из квартир 40 человек. 15 из них пришлось спасать с помощью автолестницы. Среди спасенных трое детей и один мужчина, который по состоянию здоровья не мог передвигаться самостоятельно. После ликвидации возгорания ПОЛИЩУК вернулся к месту ДТП. Там его осмотрели врачи скорой помощи и приняли решение о его госпитализации. Оперативно-штабная машина ремонту и восстановлению не подлежит. В пресс-службе отмечают, что ДТП случилось по причине того, что пожарную машину не пропустил легковой автомобиль. По словам сотрудников службы пожаротушения, очень часто на дорогах водители не пропускают спецтранспорт с мигалками. Автовладельцев в службе просят быть внимательнее и проявить солидарность, пропуская спецтехнику, которая спешит на помощь людям. - В тушении огня ведь каждая минута дорога, за это время можно спасти чью-то жизнь, - добавили в пресс-службе.