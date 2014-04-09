Заместитель районного акима в Западно-Казахстанской области, сбивший трех человек, уволился по собственному желанию, об этому корреспонденту Tengrinews.kz рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата акимата Теректинского района Мансур Тулегенов. Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz "Согласно поданному заявлению об увольнении по собственному желанию заместитель акима Абзал Бралиев был уволен. Вчера, 8 апреля, после ознакомления с тем, что в отношении него будет проведена служебная проверка по фактам, указанным в СМИ, им было принято решение о подаче заявления на увольнение по собственному желанию", - рассказали в аппарате районного акимата. Ранее стало известно, что Бралиева исключили из партии "Нур Отан". Напомним, вечером 6 апреля Абзал Бралиев, управляя автомобилем Toyota Camry, сбил женщину с ребенком и девушку и скрылся с места происшествия. Ребенок и девушка были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже выяснилось, что на момент ДТП чиновник был пьян. Факт наезда на пешеходов он не признал.