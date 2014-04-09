Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru В декабре 2013 года сотрудники департамента КНБ РК по ЗКО в одном из домов Уральска в процессе расфасовки крупной партии наркотических веществ задержали 56-летнюю гражданку РФ КРЮКОВСКУЮ и 31-летнего гражданина РК МУХАМЕДГАЛИЕВА. Экспертиза подтвердила, что изъятое у задержанных наркотическое вещество — это героин общим весом 1 584, 76 грамма. В поле зрения оперативников ДКНБ пара попала много лет назад как основные поставщики героина в Западный регион. Следователи уверены, что они создали и использовали разветвленную сеть наркосбытчиков из числа лиц цыганской национальности, сбывали наркотики в Уральске. По оперативным данным, КРЮКОВСКАЯ и МУХАМЕДГАЛИЕВ обеспечивали героином местных наркоманов на 80%. Как стало известно, в криминальном кругу Крюковская известна как «Зинка», «тетя Зина», а для наркозависимых она была просто «королевой наркобизнеса». Тетя Зина была профессионалом «своего дела». Долгие годы ее невозможно было поймать с поличным. Она каждый раз подставляла то своих «барыг», то родного мужа, который недавно, отсидев срок за подобное преступление, вышел на свободу. А также научила своего племянника Ильдара, который вскоре стал «мозговым центром» этой наркогруппы. Следователи полагают, что именно он придумал новые методы поставки наркотиков, механизм перемешки чистого героина с диетическим детским чаем. На сегодняшний день «королева» осталась должна крупную сумму денежных средств уральцам, у которых обманным путем брала машины и квартиры с целью продажи и по сей день их не вернула. В настоящее время уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Однако ранее, в ходе следствия, КРЮКОВСКАЯ вины своей не признала, заявив, что наркотики принадлежат не ней, а позже сообщила, что их вовсе им подбросили сами оперативники. Процесс продолжается.