prokurorПрокуратура ЗКО возбудила уголовное дело в отношении директора ТОО «Мунайавтотранс». Об этом сегодня, 9 апреля, на брифинге рассказал прокурор Зеленовского района ЗКО Закарья САРАЛЕЕВ. - 9 февраля 2014 года прокуратурой области было возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО «Мунайавтотранс» Аслана МУХАНОВА по ст. 278 УК РК по факту нарушения экологических требований, предъявляемых при производстве и использовании химических веществ, - рассказал прокурор Зеленовского района Закарья САРАЛЕЕВ. Следствием было установлено, что МУХАНОВЫМ в 2010-2011 годах в окрестностях сел Рубежинское и Дарьинское Зеленовского района ЗКО было слито 946 куб. м твердого бурового шлама и 3496 куб. м жидкого. Тогда как буровой шлам, согласно требуемым условиям, должен был вывозиться на специализированные полигоны, отведенные для хранения и утилизации отходов, расположенных в Актюбинской и Атырауской областях. По словам прокурора Зеленовского района, вместо этого МУХАНОВ, нарушая условия заключенного договора с ТОО «УралОйлЭндГаз» о вывозе и утилизации твердых и жидких производственных отходов от бурового шлама, дал распоряжение водителям вывезти отходы с месторождения. Затем разместил этот шлам вблизи населенных пунктов района. При этом само ТОО «УралОйлЭндГаз» без проверки действительности доставки на полигон подписало акты о выполненных работах. МУХАНОВ получил прибыль в размере 135 млн. тенге, а экологии нанесен ущерб на сумму 912 млн. тенге. В настоящее время уголовное дело вместе с заявлением о взыскании с виновного суммы ущерба направлено в суд. Напомним, в начале марта поднимался вопрос о незаконном вывозе бурового шлама. Жители села Январцево, Кирсаново и Красноармейск жаловались на то, что нефтедобывающие компании сваливают шлам недалеко от поселков. Из-за этого вода и трава загрязнены настолько, что гибнет скот, а сами люди часто подвергаются болезням дыхательных органов.