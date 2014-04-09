Согласно данным источников, близких к проекту, Кашаган будет закрыт для изготовления нового специального трубопровода, чтобы он мог противостоять эффекту токсичных газов. Между тем отмечается, что в последние недели была информация о том, что гигантское нефтяное месторождение Кашаган может быть приостановлено в течение всего лета 2014 года, не исключалось и затягивание сроков. Но первый конкретный отчет, по данным издания, содержит данные о том, что добыча нефти на месторождении будет прекращена по меньшей мере до 2016 года, а, возможно, и до 2017-го. Как отмечается, дорогостоящие новые трубы, вероятно, сделанные из сплавов никеля, заменят два трубопровода длиной в 55 миль - один для нефти, другой - для газа. Сообщается, что уже потрачено 50 миллиардов долларов, и переделка этих труб будет означать дальнейшую задержку миллиардов долларов как для Казахстана, так и для таких нефтяных компаний, как Exxon Mobil и Shell, Eni и Total. Отметим, что, по оценкам экспертов, Кашаган содержит в своих недрах 13 миллиардов баррелей извлекаемой нефти. "Пока неизвестно, как нефтяной сектор и инвестиционные биржи отреагируют на данную новость, но часть рисков, ассоциированных с Кашаганом, уже включена в стоимость проекта. В соответствии с контрактом Кашаган должен был начать производство нефти в 2005 году и подняться до объема 1,6 миллиона баррелей в день, 11 сентября 2013 года начал производить всего 75 тысяч баррелей в день. Но компании вынуждены были приостановить производство уже через месяц, когда произошла утечка газа", - говорится в сообщении портала. Источник, близкий к проекту, также рассказал изданию, что Shell начал оповещать своих работников и нанятых извне контрактных агентов о долгосрочной задержке перед повторным запуском месторождения. "Проблема заключается в ядовитом и ведущем к коррозии металлов сульфиде водорода, H2S. Около 17 процентов природного газа с Кашаганского месторождения содержат данный сульфид, что означает, что используемый трубопровод не должен быть подвержен коррозии. В консорциуме сообщили, что трещины в трубопроводе появились в связи с жесткостью использованной стали и взаимодействия сульфида водорода с водой", - подчеркивается на сайте. Кроме того, портал приводит мнение инженера по коррозиям Баттельского мемориального института Барри Хиндина о том, что для наилучшей устойчивости к сульфиду водорода трубопровод должен быть сделан из сплавов никеля, но стоить такой трубопровод может в 10 или 15 раз больше, чем обычный. Хиндин также отметил, что другой важной задачей является правильная сварка таких труб между собой. Напомним, добыча нефти на Кашагане началась 11 сентября 2013 года, но была остановлена через две недели из-за утечки газа. Производство было вскоре запущено вновь, однако в октябре была обнаружена еще одна утечка. Для проверки был выкопан участок неисправного трубопровода, части которого отправили в лабораторию в Великобритании. Специалисты предположили, что трещины в трубопроводе могли возникнуть в результате коррозии из-за воздействия сероводорода.