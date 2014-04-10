Фото с сайта govoru.com Фото с сайта govoru.com Скандально известный актер Алексей Панин во время пребывания в Казахстане напился успокоительных средств из-за решения супруги уйти от него, сообщает НТВ. От актера Алексея Панина ушла жена. Брошенный артист не мог перенести такого горя и решил свести счеты с жизнью. Однако сам актер считает иначе. "Я немножко перебрал успокоительных лекарств, от которых мне стало плохо. Пришлось просто вызывать "скорую помощь", и врачи меня прочистили, промыли, сделали капельницу и привели меня в порядок", – поведал Алексей Панин. Артист подчеркнул, что теперь будет жить ради матери и дочери. Однако как теперь жить дальше без любимой супруги Людмилы, популярный актер не представляет. "От меня ушла любимая жена, без которой я, честно говоря, не совсем представляю, как мне дальше существовать. Я пил пачками "Феназепам". Мне было очень плохо, не буду говорить, что мне сейчас хорошо", – цитирует актера НТВ. Актер заявил, что ни за что не даст развода жене. "Люся всегда будет моей женой. Если она не будет моей женой, она будет моей вдовой. В гробу я буду лежать в кольце. Я не доведу до развода. Единственное, что меня останавливает, это моя дочь и моя мама. Это ответственность. У меня есть дочь, у меня есть мама, и конечно, я не сумасшедший, чтобы в одну секунду взять все и перечеркнуть. Если б на мне не было этой ответственности, я бы в Казахстане не вызывал "скорую". Отметим, что именно в Казахстане не так давно Алексей Панин сорвал спектакль в городе Кокшетау, где он должен был играть. Популярный артист явился на премьеру пьяным и отказался выйти на сцену.