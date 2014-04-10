Фото с сайта www.etoya.ru Фото с сайта www.etoya.ru Телеканал HBO продлил фэнтезийный сериал "Игра престолов" ("Game of Thrones") на пятый и шестой сезоны, пишет Entertainment Weekly. Когда именно состоятся премьеры этих сезонов, не уточняется. Ранее создатели проекта Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф говорили, что намереваются завершить сериал на седьмом или восьмом сезоне. При этом официальная информация о продлении "Игры престолов" была обнародована только сейчас. Премьера первого эпизода четвертого сезона сериала состоялась на HBO 6 апреля 2014 года. Этот эпизод собрал у экранов рекордную для "Игры престолов" аудиторию — сразу его посмотрели 6,6 миллиона человек, с учетом повторных прогонов — 8,2 миллиона человек. Более того, этот показатель оказался самым высоким для всех программ HBO за последние семь лет — по имеющимся данным, вышедшую 10 июня 2007 года финальную серию "Клана Сопрано" посмотрели 11,9 миллиона зрителей. Сериал "Игра престолов" основан на цикле фэнтезийных романов Джорджа Р.Р. Мартина. Премьера пилотного эпизода состоялась на HBO в апреле 2010 года. По состоянию на сегодняшний день зрителям уже успели представить 31 серию. Среди актеров, постоянно снимающихся в "Игре престолов", Лина Хиди, Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж и Кит Харрингтон. В четвертом сезоне сериала также занят российский актер Юрий Колокольников. Источник: Lenta.ru