В Уральске прошли юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье»

В первой половине дня в областном маслихате состоялась научно-практическая конференция «Ғасырлық ғұмыр», в работе которой приняли участие представитель Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Руслан Алишев, заместитель председателя правления АО «Егемен Казахстан» Ерболат Каменов, ветераны журналистики Гарифолла Кошенов, Алмагуль Омирбекова, заместитель главного редактора республиканской газеты «Айқын» Ермахан Абдирахман, поэтесса Акуштап Бактыгереева, генеральный директор ТОО «Мангыстау Медиа» Сагындык Рзахметов и другие. Главной темой республиканской конференции стало изуч