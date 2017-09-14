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Социум

В Уральске прошли юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье»

В первой половине дня в областном маслихате состоялась научно-практическая конференция «Ғасырлық ғұмыр», в работе которой приняли участие представитель Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Руслан Алишев, заместитель председателя правления АО «Егемен Казахстан» Ерболат Каменов, ветераны журналистики Гарифолла Кошенов, Алмагуль Омирбекова, заместитель главного редактора республиканской газеты «Айқын» Ермахан Абдирахман, поэтесса Акуштап Бактыгереева, генеральный директор ТОО «Мангыстау Медиа» Сагындык Рзахметов и другие. Главной темой республиканской конференции стало изуч
Дана Рахметова
В Уральске прошли юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье»
В первой половине дня в областном маслихате состоялась научно-практическая конференция «Ғасырлық ғұмыр», в работе которой приняли участие представитель Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан Руслан Алишев, заместитель председателя правления АО «Егемен Казахстан» Ерболат Каменов, ветераны журналистики Гарифолла Кошенов, Алмагуль Омирбекова, заместитель главного редактора республиканской газеты «Айқын» Ермахан Абдирахман, поэтесса Акуштап Бактыгереева, генеральный директор ТОО «Мангыстау Медиа» Сагындык Рзахметов и другие.
Главной темой республиканской конференции стало изучение истории печати Казахстана. Перед началом конференции был показан документальный фильм, рассказывающий о вековой истории областных изданий, проводимой работе по изучению истории печати медиахолдингом "Жайық Пресс". Аким области Алтай Кульгинов, поздравив коллектив медиахолдинга "Жайық Пресс" со знаменательным событием, представил свой доклад по изучению печати в Западно-Казахстанской области. В своем выступлении Аким области подчеркнул большую роль исследовательской работы, проводимой медиахолдингом, в реализации программы "Рухани жаңғыру", "Цифровой Казахстан", перехода на латиницу. В этом плане аким области представил вниманию собравшихся газету "Екпінді құрылыс" от 14 сентября 1940 года, вышедшую на латинском алфавите. - ТОО «Жайық Пресс» достигло поставленной цели, исследовав вековую историю и собрав подшивку за 100 лет областных газет. В результате скурупулезной работы собраны и изданы книги «Қазақстан» и «Ұран», «Хабар-Известия», «Киргизская правда» - «Қазақ дұрыстығы», «Дұрыстық жолы», «Ұшқын» (прородительница республиканской газеты «Егемен Қазақстан»). Также к 25-летию Независимости страны выпущена хронологическая летопись региона за четверть века - с 16 декабря 1991 года по 2016. Немалым достижением является то, что за последние пять лет медиахолдингом издана 10 книг, посвященных истории печати, - отметил А. Кульгинов. В своем выступлении генеральный директор ТОО "Жайық Пресс" Жантас Сафуллин рассказал о том, что также полностью собрана столетняя подшивка областных газет, которая выставлена в специальном помещении, среди которых имеются и газеты, изданные на латинском алфавите. В ходе конференции ученые из городов и регионов страны обсудили вопросы исследования истории печати. Также состоялась презентация сайта «1911kz». В нем собраны все материалы, касающиеся истории печати Западного Казахстана, вековой истории областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье». Сайт состоит из 5 разделов: "Главная страница", "Газеты", "Музей", "Фотогалерея", "Ветераны","Видеоархив". Во второй половине дня в областном казахском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье». Здесь прошла выставка, на которой вниманию гостей были предложены книги, изданные ТОО «Жайық Пресс», старые фотографии и личные вещи ветеранов журналистики, собранные сотрудниками медиахолдинга , а также подшивки двух газет за 100 лет. Как сообщили журналисты областных газет, на сегодняшний день создана и вековая электронная подшивка согласно проекту Президента Казахстана «Цифровой Казахстан». Во время торжества в областном казахском театре были подведены итоги и награждение победителей и призеров республиканских конкурса «Нарын құмын аңсаған Қайрат ақын», посвященного 80-летию известного поэта Кайрата Жумагалиева и 100-летию областных газет, а также конкурса курсовых работ среди студентов и магистрантов. Главному специалисту центра изучения истории печати Казыбеку Куттымуратулы, а также доценту ЗКИТУ, кандидату исторических наук, гумароведу Бактылы Боранбаевой были вручены нагрудные знаки имени Гумара Караша. Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникации РК Руслан Алишев наградил нагрудным знаком "ҚР ақпарат саласының үздігі" журналиста "Егеменді Қазақстан" Казыбека Кабжанова, а также заведующего отделом газеты "Орал өңірі" Сакена Абилхалыкова. Ряд журналистов были награждены благодарственными письмами от акима области и Министерства информации и коммуникации РК.
 
 

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