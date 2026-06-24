В Уральске прошла выставка-конкурс «Одно село - один продукт»

38 предпринимателей области представили многообразие продукции из молока, мяса, зерна, а также изделия из дерева, тканей, шерсти и прикладное искусство на выставке-конкурсе "Одно село - один продукт".

Как известно, проект "Одно село - один продукт", нацеленный на открытие местного производства, был реализован в 2022 году. Его инициатором было Министерство экономики совместно с японским агентством "Jica". Данный проект способствует развитию малого бизнеса. Если в первых выставках выбирали трех победителей, то сегодня уже десять будут признаны лучшими и получат безвозмездный грант на развитие бизнеса.



Поддержка Палаты предпринимателей ЗКО "Атамекен" заключается в том, что выдается сертификат качества на продукцию, а также идет поиск мест для продаж.

- Несколько лет назад, когда стартовал проект "ОСОП", наш регион оказался в числе четверки пилотных из 20 регионов, и прокт успешно был реализован в селе Тайпак Акжаикского района. Сегодня он имеет уже положительные результаты. Автором и инициатором проекта выступил Совет деловых женщин республики и СДЖ на местном уровне, - говорит председатель СДЖ Ляна Турсынова. - Этот проект мы реализовали очень успешно. Внедрили в жизнь переработку местной овечьей шерсти и валяльное производство, выпускающее тапочки. Они изготавливаются только из шерсти Акжаикской породы овец. Сегодня в цеху девять человек. Проект сам себя обеспечивает: мастерицам выплачивается заработная плата. Мы называем это не проект, а "движением вперед". Эти тапочки признаны на выставках "Лучший товар Казахстана". Проект стал общенациональным, финансируется из республиканского и местного бюджетов. У сегодняшних десяти победителей будет перспектива получить безвозмездные гранты до пяти миллионов, что позволит расширить им производство, увеличить рабочие места, ассортимент и качество продукции.

38 малых предпринимателей области предложили свою продукцию для ознакомления и оценки. Здесь было выставлено большое разнообразие товара: продукты питания, украшения, изделия из кожи и ткани - ремни и сумки, тюбетейки, корпе и подушки, хозяйственное мыло, домашняя утварь из дерева. Ассортимент мясо-молочной продукции расширился, есть уникальные вещи народного ремесла.



Так, уникально производство полипропиленовых картриджей для очистки воды завода ТОО "M&N FILTERS" с.Теректа Теректинского района.

- Продукт 100% казахстанского производства, сырье - гранулы - берем на Атырауском заводе, из которых производим около 50 видов фильтров для очистки воды от механических примесей: ила, песка, разной грязи. Они используются в домах, банях, саунах и т.д. Планируем привезти станки из Китая для производства угольных фильтров. Реализация идет по ЗКО, есть точки продажи на рынках города, в торговых домах, а также по городам Казахстана, - рассказал учредитель компании и технический эксперт Жалгас Насым.

Малик Султанов сажает сафлор на 250 га в Теректинском районе, который реализовывал в Китай, Турцию, но в прошлом году купил станок для приготовления масла и первую партию сафлорового масла представил на выставке.

- Масло нерафинированное, без химических добавок, холодного отжима. У него большой спектр применения: в косметологии, в медицине, контролирует в организме сахар, применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях, на нем можно приготовить пищу. В этом году планируем около 150 тонн сафлора взять. Если мы выиграем грант, то откроем цех по переработке масла. В одну смену примерно 200 литров масла будем выжимать. Литровую бутылку масла продаем по 1 800 тенге, - делится Малик Султанов.

Еще из Теректинского района Анна Дик - мастер изготовления изделий из бисера, стекла, канители, фетра, страз и натуральных камней. Ей за тридцать, и с самого детства она занимается рукоделием, как говорится, руку набила. Но на ярмарки представляет свои изделия только с 2023 года. В городе ее брошки в национальном стиле пользуются большим спросом. Можно приобрести у нее и тематические украшения.

Понравились гостям выставки полуфабрикаты Елены Гоголевой из с. Переметное Байтерекского района. Она начинала работать в ресторанном бизнесе.

- Ассортимент у меня большой: пельмени, вареники, манты, пироги, пирожки, лепешки, блины, самса, на заказ делаю разные виды колбасы, копченое мясо утки. В огороде у меня растет много ягод, фруктов и овощей, которые сама перерабатываю, все сама готовлю: соленья, варенье, компоты. Я пока одна, поэтому мне тяжело, и очень хотелось бы открыть цех. В поселке много людей пенсионного возраста, мам одиночек, воспитывающих детей, которые хотели бы работать. А так, идей у меня много, - поделилась предприниматель.

Житель села Жангала Ерболат Баймухашев уже два года развивает собственное производство классического 72% хозяйственного мыла. Стартовать ему пришлось полностью на личные средства: сам оборудовал цех, закупил мясорубку и станок для нарезки брусков. Технология изготовления полностью ручная и экологически чистая. В основе продукта - натуральный внутренний жир скота, который закупается на мясокомбинате в с.Чапаево, растапливается и варится без добавления агрессивной химии. Полноценный рецепт мастер держит в секрете, но отмечает, что благодаря натуральности мыло гипоаллергенно.

- Сейчас у многих аллергия на стиральные порошки, а наше мыло абсолютно безопасное. Те, кто взял один раз, обязательно возвращаются. Сейчас в цеху работает один сотрудник, а в пиковые моменты помогает семья. Предприятие выпускает около 400 брусков в день (порядка 6 000 в месяц). Оптовая цена удерживается на доступном уровне - 150 тенге за штуку. Наша продукция уже поставляется в Уральск, Атырау, Актобе и Актау. В планах - получить грант, расширить производство и наладить выпуск больших объемов продукции, чтобы полностью закрыть потребности области, - делится мыловар.

Очень актуально для нашей области производство ИП "Алтын Казына" из поселка Акшат Чингирлауского района: средство для мойки шерсти.

- У нас многодетная семья, и мы обеспечиваем себя сами: держим скотину и баранов. В летний период после стрижки овец много шерсти пропадало. Поэтому я решила открыть швейный цех, который у меня появился прошлой осенью благодаря программе "Аул аманаты". Шерсть надо мыть, и мой учитель, который обучал меня чесальному производству, передал мне баклажку средства биобактерии и рассказал, как его надо выращивать. Теперь я выращиваю эту чисто экологическую смесь и реализовываю ее среди сельчан. Шерсть после ее использования становится чистой и мягкой, а отходы перерабатываю в биогумус для полива огорода. Хотелось бы отремонтировать помещение и приобрести оборудование для развития производства, - объясняет Динара Черниязова.

Нельзя не отметить корпе и подушки Алтын Мусаевой из Чингирлауского района. По ее словам, шерсть стирается и вычесывается вручную, чехлы на корпе и подушки тоже шьет сама. Также ее шали, косынки и носки популярны среди сельчан, она их вяжет из пуха, который приобретает в соседнем поселке Алмазово. Всем этим женщина занимается около двух лет, и теперь в планах у нее развить свое производство, закупив чесальный аппарат.

Молочная продукция Самал Курымбаевой очень привлекательна, особенно для детей: цветной курт и конфеты из творога, а также масло, коже, жент. На рынке она уже пять лет, и поэтому встал вопрос о расширении производства.

Анаргуль Хабиева из Аксая только второй год занимается производством колбасных изделий, но ассортимент уже разнообразный и его знают. Есть колбасы из говядины, конины, баранины, куриные, казы, сосиски с различными добавками, копченое утиное филе, тушенка, колбаски. В месяц она производит 80 кг продукции. Отличие: все готовится на пару.

В заключение выставки-конкурса всех предпринимателей отметили подарками и сертификатами участия. Далее комитет по результатам своих записей выставит баллы и выберет 20 полуфиналистов. Затем среди них выберут 10 финалистов, которые и получат бессрочные сертификаты, дающие право на грант в пять миллионов.







Оксана КАТКОВА

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