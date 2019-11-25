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Происшествия Социум

В Уральске провели модернизацию подстанции, которой более 50 лет

По инвестиционной программе АО "ЗапКазРЭК" в этом году было запланировано 11 мероприятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 ноября департаментом комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по ЗКО проводился пресс-тур по выполнению инвестиционной программы АО "ЗапКазРЭК". Со слов руководителя отдела контроля за соблюдением законодательства исковой работы ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО Оралбека Кулмурзина, в целом АО "ЗапКазРЭК" предоставляет услуги по предельным уровням тарифа, утвержденного уполномоченным органом. На этот год была запланирована инвестиционная программа на сумму 331
Кристина Кобина
В Уральске провели модернизацию подстанции, которой более 50 лет
По инвестиционной программе АО "ЗапКазРЭК" в этом году было запланировано 11 мероприятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
25 ноября департаментом комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по ЗКО проводился пресс-тур по выполнению инвестиционной программы АО "ЗапКазРЭК". Со слов руководителя отдела контроля за соблюдением законодательства исковой работы ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО Оралбека Кулмурзина, в целом АО "ЗапКазРЭК" предоставляет услуги по предельным уровням тарифа, утвержденного уполномоченным органом. На этот год была запланирована инвестиционная программа на сумму 331 миллион тенге. Начальник службы подстанции городских электрических сетей АО "ЗапКазРЭК"  Виктор Чесноков рассказал, на каких подстанциях они заменили оборудование и какие проблемные вопросы были решены таким образом. - Подстанция 110/10 кВ "Западная" была введена в работу в 1968 году. Нами было получено три электрогазовых выключателя для замены, именно на этой подстанции были заменены две и еще одна на подстанции "Центральная".  Подстанция "Западная" охватывает почти весь Зачаганск, от Кирпичного завода до ЗКАТУ имени Жангир хана. Я сам лично работаю тут 41 год. Оборудование, которое тут стояло, в советское время отличалось дешевизной. Но при его работе кратковременно отключался выключатель на стороне высокого напряжения подстанции, которая находится на Свистун горе, потом отключалась линия. Страдало большое количество потребителей, в то время это считалось нормальным явлением. Происходили частые отказы в оборудовании, бывало падение колонок, замерзание в зимнее время, - рассказал Виктор Чесноков. - На самом деле это оборудование и морально и физически устарело, ведь срок эксплуатации 25-30 лет. Виктор Чесноков рассказал, что преимуществ нового установленного оборудования (отделителя-короткозамыкателя) очень много. - Во-первых, оно новое, во-вторых, вместо традиционной заливки трансформаторным маслом в нем используется элегаз, без света и без запаха, шестифтористый, серый. В-третьих, у него хороший срок эксплуатации, порядка 30 лет. То есть все это время оно будет бесперебойно работать и защищать трансформатор и линии. Дороговизна оборудования себя оправдывает, - заключил Виктор Чесноков. Стоит отметить, что также по инвестиционной программе были заменены электролинии. Реконструкции линии были проведены путем замены 18 железобетонных опор, 371 килограмм провода, а также обновлена сцепная арматура линии в ПС "Землячка".
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подстанция

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