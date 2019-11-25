В Уральске провели модернизацию подстанции, которой более 50 лет

По инвестиционной программе АО "ЗапКазРЭК" в этом году было запланировано 11 мероприятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 ноября департаментом комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по ЗКО проводился пресс-тур по выполнению инвестиционной программы АО "ЗапКазРЭК". Со слов руководителя отдела контроля за соблюдением законодательства исковой работы ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО Оралбека Кулмурзина, в целом АО "ЗапКазРЭК" предоставляет услуги по предельным уровням тарифа, утвержденного уполномоченным органом. На этот год была запланирована инвестиционная программа на сумму 331