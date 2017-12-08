В Уральске проходит форум «Туған өлкем - тірегім»

Основные спикеры в форуме «Туған өлкем - тірегім» - успешные, состоявшиеся в разных сферах уроженцы Западно-Казахстанской области. Среди них государственный деятель, депутат сената парламента Республики Казахстан Бирганым АЙТИМОВА, всемирно известный альпинист Максут ЖУМАЕВ, известный деятель искусства, директор юмористического театра «Әзіл әлемі» Турсынбек КАБАТОВ и общественник Мухтар МАНКЕЕВ. Как отметили организаторы, основной целью мероприятия является обсуждение хода реализации основных направлений программной статьи главы государства «Рухани Жаңғыру» через призму любви к родному краю, через развитие науки, искусства, здравоохранения, спорта, образования и гражданских инициатив. Алтай КУЛЬГИНОВ на форум принес коллекцию книг из собственной библиотеки. В своем выступлении глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал гостям о том, насколько важно читать книги. Также на форуме выступят приглашенные спикеры - политолог Саясат НУРБЕК о ценностных ориентирах, влияющих на процесс модернизации общественного сознания, председатель правления «Центра исследования гражданских инициатив» Нурлан УТЕШЕВ о гражданских инициативах, правозащитник Евгений Кочетов о важностях медиаресурсов в реализации программы. Мероприятие продолжится семинар-тренингами по четырем основным подпрограммам программной статьи «Рухани жаңғыру»: «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына» и «Ақпарат толқыны». Стоит отметить, что в тот же день меценат выделил 1,6 млрд тенге на строительство соцобъектов в городе. По словам главы региона, практически во всех развитых странах бизнесмены занимаются благотворительностью. - В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» по области реализовано 62 проекта на общую сумму 2,5 млрд тенге. Так, было проведено 13 благотворительных мероприятий, проведен ремент в 2 ДК, установлено 16 памятников. Нужно отметить большой, что в реализацию проектов в нашей области вносит Фонд поддержки социальных проектов «Самрук Казына Траст». Выражаю благодарность от имени жителей региона, от себя лично, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.