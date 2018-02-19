В Уральске проходят республиканские игры по бадминтону

За звание сильнейший борются 16 лучших игроков РК, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Турнир по бадминтону «ТОП-16» начался 17 февраля. Организаторами турнира выступили: управление физической культуры и спорта ЗКО, Национальная федерация бадминтона РК, Федерация бадминтона ЗКО при спонсорской поддержке группы компаний «Конденсат». По словам исполнительного директора федерации бадминтона ЗКО Бекета БАЛЫКОВА, турнир «Топ-16» в ЗКО проходит уже во второй раз. -В нем примают участие сильнейшие спортсмены Казахстана согласно рейтингу Национальной федерации бадминтона РК. Целью этого турнир