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В Уральске проходят республиканские игры по бадминтону

За звание сильнейший борются 16 лучших игроков РК, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Турнир по бадминтону «ТОП-16» начался 17 февраля. Организаторами турнира выступили: управление физической культуры и спорта ЗКО, Национальная федерация бадминтона РК, Федерация бадминтона ЗКО при спонсорской поддержке группы компаний «Конденсат». По словам исполнительного директора федерации бадминтона ЗКО Бекета БАЛЫКОВА, турнир «Топ-16» в ЗКО проходит уже во второй раз. -В нем примают участие сильнейшие спортсмены Казахстана согласно рейтингу Национальной федерации бадминтона РК. Целью этого турнир
Кристина Кобина
В Уральске проходят республиканские игры по бадминтону
За звание сильнейший борются 16 лучших игроков РК, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".
Турнир по бадминтону «ТОП-16» начался 17 февраля. Организаторами турнира выступили: управление физической культуры и спорта ЗКО, Национальная федерация бадминтона РК, Федерация бадминтона ЗКО при спонсорской поддержке группы компаний «Конденсат». По словам исполнительного директора федерации бадминтона ЗКО Бекета БАЛЫКОВА, турнир «Топ-16» в ЗКО проходит уже во второй раз. -В нем примают участие сильнейшие спортсмены Казахстана согласно рейтингу Национальной федерации бадминтона РК. Целью этого турнира является выявление сильнейших мастеров волана в одиночном разряде, - отметил Бекет БАЛЫКОВ. - Турнир «Топ-16» проходит по круговой системе в двух подгруппах, а итоговые места определятся в стыковых матчах. Западно-Казахстанскую область представляют старший тренер ЗКО по бадминтону Наталья ТОЛКАЧЕВА, тренер областной ДЮСШ Андрей КЛЕМЕЦ и старший тренер Бурлинского района Айдана БУГЕНТАЕВА. Турнир завершится 20 февраля.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Бадминтон

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