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Социум

Спасатели Уральска извлекают детей из самых неожиданных мест

Тревожные звонки с просьбой о помощи детям поступают регулярно на пульт ДЧС. Нередко спасателям приходятся вызволять детей из труднодоступных мест. 6 июня на пульт дежурно-диспетчерской службы областного департамента поступило сообщение от мамы 4-летней девочки, которая вечером, прыгая на диване, одной ногой попала между перекладиной дивана. Самостоятельно мама не смогла помочь ребенку и вызвала спасателей. Несколькими днями позже, 9 июня, тревожный звонок поступил в район №37 школы. Семилетний Батыржан, играя с друзьями, хотел перелезть через беседку, но его нога застряла между стойкой беседк
Marat
Спасатели Уральска извлекают детей из самых неожиданных мест
Тревожные звонки с просьбой о помощи детям поступают регулярно на пульт ДЧС. Нередко спасателям приходятся вызволять детей из труднодоступных мест.
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spasateli (1)
 6 июня на пульт дежурно-диспетчерской службы областного департамента поступило сообщение от мамы 4-летней девочки, которая вечером, прыгая на диване, одной ногой попала между перекладиной дивана. Самостоятельно мама не смогла помочь ребенку и вызвала спасателей. Несколькими днями позже, 9 июня, тревожный звонок поступил в район №37 школы. Семилетний Батыржан, играя с друзьями, хотел перелезть через беседку, но его нога застряла между стойкой беседки и стеной. Случайный прохожий, увидев толпу ребятишек, вызвал спасателей. В обоих случаях бригада ОСО сработала профессионально, быстро оказав помощь пострадавшим. Последний случай произошел вчера вечером. - Тревожный звонок поступил 25 июня, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Мальчик, играя дома со старым фотоаппаратом, засунул палец в объектив фотоаппарата. Родные, как ни старались, но палец из пластикового плена вынуть не могли. Вызвали на помощь спасателей, которые в свою очередь аккуратно освободили пальчик. Как поясняют сами спасатели, большинство травм и опасных ситуаций можно избежать. Если родители будут больше уделять внимания на игры ребенка и окружающие его предметы. - Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не удивительно, - поясняет Динара АКМУХАНОВА. - Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир. Но при этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют оценить опасность ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не редкость. Самой распространенной причиной является невнимательность родителей. Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно - от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей - максимально обезопасить своего ребенка. Как обезопасить ребенка? По совету спасателей родителям нужно: - дома спрятать хрупкие и острые предметы, спички, нагревательные электроприборы, химикаты: чистящие средства, краски, лаки и прочие; - розетки закрывать специальными заглушками. Нужно закрывать окна или хотя бы снабдить их прочными сеткам, не подпускать ребенка к плите и другой опасной бытовой технике; - кроме того, детей нужно учить самостоятельно определять степень опасности. Надо объяснить ребенку не баловаться спичками и утюгом, что можно обжечься, ножом - порезаться, а кипятком - ошпариться. - В таком возрасте дети уже вполне способны воспринимать аргументацию, и лучше пусть он узнает об опасности со слов родителей, чем на собственном опыте, - заключила Акмуханова.
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 Фото предоставлено пресс-службой ОСО ДЧС ЗКО
спасатели Дети

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