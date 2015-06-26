Спасатели Уральска извлекают детей из самых неожиданных мест

Тревожные звонки с просьбой о помощи детям поступают регулярно на пульт ДЧС. Нередко спасателям приходятся вызволять детей из труднодоступных мест. 6 июня на пульт дежурно-диспетчерской службы областного департамента поступило сообщение от мамы 4-летней девочки, которая вечером, прыгая на диване, одной ногой попала между перекладиной дивана. Самостоятельно мама не смогла помочь ребенку и вызвала спасателей. Несколькими днями позже, 9 июня, тревожный звонок поступил в район №37 школы. Семилетний Батыржан, играя с друзьями, хотел перелезть через беседку, но его нога застряла между стойкой беседк