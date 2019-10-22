Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске штрафуют стихийных торговцев

Штраф в размере 10 МРП должны будут заплатить торговцы стихийных рынков, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 октября, с раннего утра сотрудники управления полиции города Уральск устроили рейд в местах стихийной торговли. Первым в списке оказался рынок "Жайык", который пользуется особой популярностью среди местных жителей. Именно здесь ежедневно продавцы торгуют одеждой, фруктами, овощами, кондитерскими изделиями, заготовками, молоком и даже мясом и рыбой. Налоги они не платят, соответственно, из-за них страдают те, кто продает на крытых рынках и исправно платит налоги. – Мы
Арайлым Усербаева
В Уральске штрафуют стихийных торговцев
Штраф в размере 10 МРП должны будут заплатить торговцы стихийных рынков, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 октября, с раннего утра сотрудники управления полиции города Уральск устроили рейд в местах стихийной торговли. Первым в списке оказался рынок "Жайык", который пользуется особой популярностью среди местных жителей. Именно здесь ежедневно продавцы торгуют одеждой, фруктами, овощами, кондитерскими изделиями, заготовками, молоком и даже мясом и рыбой. Налоги они не платят, соответственно, из-за них страдают те, кто продает на крытых рынках и исправно платит налоги. – Мы арендуем ларек, торгуем овощами и фруктами. За аренду платим около 300 тысяч тенге, но нам приходится терпеть убытки, так как люди предпочитают покупать у торговцев на улице. Соответственно, у нас торговля не идет. Многие овощи и фрукты портятся и их приходится просто выкидывать. Так не честно, - говорит арендатор ларька Людмила. По словам другой жительницы города Инги Шилиной, она продает здесь продукцию со своего дачного участка. Ранее она стояла на крытом рынке, платила за место, однако там никакой выручки не было. – Мне дали контейнер рядом с туалетом, а там торговля вообще не шла. Люди туда не идут, им удобнее покупать здесь. Торгую своей продукцией. В этом году урожай на даче был отменным. Все лето продавала здесь свежие помидоры, перцы, морковь, лук, а зимой буду продавать соленья, варенья, грибочки. У меня даже есть постоянные покупатели, которые знают, что у меня хороший товар. Я их никогда не обманываю. Здесь в день могу заработать около двух тысяч тенге, пенсия у меня 60 тысяч тенге. Согласитесь, получается, неплохая прибавка к пенсии, - говорит Инга Шилина. Действительно, несмотря на раннее утро на рынке было много покупателей, которые утверждали, что стихийная торговля здесь была, есть и будет. – Я не понимаю, чем торговля здесь может кому-то помешать? Люди утром приходят, продают свою продукцию, вечером за собой убирают, никто на них не жалуется. Наоборот, многим удобно здесь отовариваться. Не нужно ехать на центральный рынок, все в одном месте, продукция свежая, дачники стоимость не завышают, - говорит жительница города Асима Бержанова. По словам полицейских, рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок". Такие рейды инспекторы проводят практически каждый день. Им удается разогнать торговцев, но ненадолго. Как только полицейские уезжают, стихийная торговля снова начинает бурно разворачиваться – Мы регулярно боремся со стихийной торговлей. Некоторые торговцы относятся с пониманием, некоторые - нет. Но мы сначала предупреждаем, а во второй раз привлекаем к ответственности по статье 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей" и им грозит штраф до 10 МРП, - сообщил начальник отделения местной полицейской службы УП г.Уральск Дамир Кидрашев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
рейд рынок торговцы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article