В Уральске штрафуют стихийных торговцев

Штраф в размере 10 МРП должны будут заплатить торговцы стихийных рынков, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 октября, с раннего утра сотрудники управления полиции города Уральск устроили рейд в местах стихийной торговли. Первым в списке оказался рынок "Жайык", который пользуется особой популярностью среди местных жителей. Именно здесь ежедневно продавцы торгуют одеждой, фруктами, овощами, кондитерскими изделиями, заготовками, молоком и даже мясом и рыбой. Налоги они не платят, соответственно, из-за них страдают те, кто продает на крытых рынках и исправно платит налоги. – Мы