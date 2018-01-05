Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела образования г. Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, всего в школе обучается 371 ученик. - На время строительства нового здания СОШ №31 все дети будут учиться в школе №34, - пояснила Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. Стоит отметить, что на строительство новой школы из областного бюджета выделено 18 млн тенге. Демонтаж начнется в 2019 году. СОШ №31 расположена по улице Алматинская около здания УВД г. Уральск.