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Социум

В Уральске солдаты чистят арыки от снега

Рабочие ТОО "Жайык таза кала" круглосуточно убирают снег с территорий частного сектора в городе, им помогают волонтеры и солдаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Больше всего подвержены подтоплению микрорайоны Жулдыз, ПДП-1, ПДП-2, район курени, старая часть города, второй рабочий поселок и район мясокомбината. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, всего из города уже вывезено более 250 тысяч кубометров снега. - Ежедневно на уборку снега выходят 350 сотрудников "Жайык таза кала" и около 300 волонтеров и солдат. Мы также призываем всех жителей города своими силами очищать арыки о
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В Уральске солдаты чистят арыки от снега
Рабочие ТОО "Жайык таза кала" круглосуточно убирают снег с территорий частного сектора в городе, им помогают волонтеры и солдаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Больше всего подвержены подтоплению микрорайоны Жулдыз, ПДП-1, ПДП-2, район курени, старая часть города, второй рабочий поселок и район мясокомбината. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, всего из города уже вывезено более 250 тысяч кубометров снега. - Ежедневно на уборку снега выходят 350 сотрудников "Жайык таза кала" и около 300 волонтеров и солдат. Мы также призываем всех жителей города своими силами очищать арыки от снега, чтобы не случилось подтопления жилых домов, - заявил градоначальник. Стоит отметить, что в Уральске до сих пор сохраняется угроза подтопления из-за обильного количества осадков, которые выпали в марте и высокого уровня промерзания грунта.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
снег солдаты

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