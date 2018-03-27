В Уральске солдаты чистят арыки от снега

Рабочие ТОО "Жайык таза кала" круглосуточно убирают снег с территорий частного сектора в городе, им помогают волонтеры и солдаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Больше всего подвержены подтоплению микрорайоны Жулдыз, ПДП-1, ПДП-2, район курени, старая часть города, второй рабочий поселок и район мясокомбината. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, всего из города уже вывезено более 250 тысяч кубометров снега. - Ежедневно на уборку снега выходят 350 сотрудников "Жайык таза кала" и около 300 волонтеров и солдат. Мы также призываем всех жителей города своими силами очищать арыки о