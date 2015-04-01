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Культура

В Уральске состоится концерт Био Трио

Концерт состоится 21 апреля в зале филармонии им. Г. Курмангалиева. В Уральск приезжают король духовых инструментов Сергей Клевенский, мастер перкуссии и молдавского джаза Мариан Калдарару и народная певица Таисия Краснопевцева. Музыканты играют потрясающую фолк-музыку, неповторимую по своей красоте. Таисия Краснопевцева - обладательница сильного и яркого голоса в совершенстве владеет техникой русского традиционного пения. В ее репертуаре множество песен, собранных в самых разных уголках страны во время этнографических экспедиций. Билеты можно приобрести в кассе филармонии. Цена - 3500 тенге.
Marat
В Уральске состоится концерт Био Трио
afisha
afisha
Концерт состоится 21 апреля в зале филармонии им. Г. Курмангалиева. В Уральск приезжают король духовых инструментов Сергей Клевенский, мастер перкуссии и молдавского джаза Мариан Калдарару и народная певица Таисия Краснопевцева. Музыканты играют потрясающую фолк-музыку, неповторимую по своей красоте. Таисия Краснопевцева - обладательница сильного и яркого голоса в совершенстве владеет техникой русского традиционного пения. В ее репертуаре множество песен, собранных в самых разных уголках страны во время этнографических экспедиций. Билеты можно приобрести в кассе филармонии. Цена - 3500 тенге. Телефоны для справок: 87015214113, 87776915204.
концерт

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