Как рассказала профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней №2 Медицинского университета Астаны Любовь СКУЧАЛИНА, на сегодняшний день отмечается высокий рост отказа от вакцинации по сравнению с прошлыми годами. - Это проблема международного уровня. Своевременная вакцинация - это профилактика заболеваний, от которых имеется инвалидность и смертность. С другой стороны отказ от вакцинации - это большая государственная программа, потому что непривитые дети представляют риск заболеть сами и заразить тех, кто еще не привит. В некоторых странах мира возникает проблема с вакцинами, поэтому там есть вспышки тяжелых заболеваний. И вот сейчас мы обратили внимание на большой процент отказа от вакцинации по республике, которые связаны с тем, что в интернете идет значительная антивакцинальная пропаганда. То есть люди, которые не понимают в медицине, поднимают такие вопросы в просторах интернета, - сообщила Любовь СКУЧАЛИНА. Любовь СКУЧАЛИНА отметила, что отказ от вакцинации чаще всего происходит по религиозным убеждениям. - Еще одна причина отказов - это непонимание для чего предназначены вакцины и отсутствие разъяснительной работы со стороны медицинского персонала. Врачи не могут объяснять все это в связи со своей занятостью, на время приема отводится 15 минут, и за это время сделать все просто невозможно, - пояснила Любовь СКУЧАЛИНА. Стоит отметить, что если за 8 месяцев прошлого года было зарегистрировано 4 тысячи отказов от вакцинации, то в этом году число отказников достигло 12 тысяч человек по республике.