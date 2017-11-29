На сегодняшний день в ЗКО насчитывается более 2000 детей с различными психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Следует отметить, что в городе действует центр дневного пребывания полустационарного типа, созданный общественным фондом «Байтерек», где с особенными малышами занимаются специалисты и сами родители. - Тяжелые болезни таких детей вынуждают их проводить долгие годы в закрытых помещениях, лишая элементарных человеческих возможностей. Многие из них не знают, в какой стране живут, никогда не будут сидеть за школьной партой и носить школьные ранцы. Они не смогут принести пользу обществу, более того, им самим требуется много внимания и средств для их социализации в обществе, - говорит председатель общественного объединения особенных детей Мирует САНКАЕВА. – Среди таких ребят особо хочется выделить детей, страдающих аутизмом, так как их количество с каждым годом растет. Допустим, если в 2004 году в нашей области на учете стояли 4 ребенка, то в настоящее время их 200, не учитывая еще тех детей, которым официально не поставлен диагноз "аутизм", но проблема существует. И мы рады, что такая организация как благотворительный фонд «Асыл Мирас», готова помогать нам в решении таких проблем. Благотворительный фонд «Асыл Мирас» был создан в 2004 году бизнесменом Булатом УТЕМУРАТОВЫМ. Его главная цель – помощь детям. В рамках программы «Аутизм. Мир один на всех» открылись четыре многофункциональных центра помощи детям с аутизмом в Астане, Алматы, Кызылорде и Усть-Каменогорске. Открытие такого же центра обсуждалось на встрече с Алмазом ШАРМАНОМ. - Если в 20 веке основными болезнями были болезни сердца, то в 21 веке особую настороженность вызывают дегенеративные болезни головного мозга у пожилых людей (болезнь Альцгеймера) и у детей (аутизм и другие нейродегенеративные заболевания), - сообщил Алмаз ШАРМАН. - Увеличивается количество детей с диагностированным расстройством аутистического спектра, только в Казахстане аутизмом страдают более 50 тысяч детей. И это может быть связано с разными причинами, которые до сих пор исследуются учеными всего мира. Поскольку это серьезная проблема, и она влияет на здоровье будущего подрастающего поколения, необходимо уделять внимание социализации таких детей. Наш фонд принял решение заняться проектом открытия специальных центров для детей с аутизмом, уже открыты 4 центра в Казахстане. Мы помогаем методическими пособиями, обучаем на тренингах специалистов, врачей и родителей работе и взаимоотношениям с такими детьми. На встрече с акимом области Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ мы также обсудим вопрос открытия центра в Уральске.