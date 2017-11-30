Их владелец - частный собственник. Коммунальщики отметили, что городским акиматом уже выделено два земельных участка под отхожие места. В Уральске проблема с туалетами актуальна во все времена. В городском отделе ЖКХ отметили, что во время празднований общегородских мероприятий на площади и в скверы устанавливают биотуалеты. Но это происходит лишь на время. К тому же биотуалеты и сами становятся еще одним источником антисанитарии. - Первый туалет уже стоит. Он находится напротив входа в стадион имени Атояна. Туалет еще не работает, но в ближайшее время начнет. Предприниматель из Уральска получил и второй участок для установки общественного туалета. Он находится рядом с новой городской площадью, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ. Туалет возле стадиона выглядит вполне презентабельно. На первый взгляд он напоминает торговую точку. Жители Уральска говорят, что решение об установке стационарных туалетов своевременное. Ведь проблема существует не один десяток лет. И решить ее до сих по не смогли. - В Уральске туалетов нет. Поэтому и говорят, что туалет везде. Посмотрим, что получится. Месторасположение у туалета хорошее. В городской парк культуры и отдыха ходят родители с детьми. И здесь он жизненно необходим, - отметил житель города Олег АНТОНОВ. - В центре города негде сходить по нужде. Приходится проситься сходить в туалет у владельцев кафе или столовой. В других городах этот вопрос как-то решается. У нас нет. Надеюсь, что сейчас дело сдвинется с мертвой точки, и власти города сделают наш город удобным для его жителей, - говорит Бибигуль СУЛЕЙМАНОВА. Стоит отметить, что установка общественных туалетов в областном центе затруднена из-за отсутствия необходимых коммуникаций. Но при этом почему-то не закладывают устройство подобных объектов при проектировании скверов и площадей. При этом полицейские регулярно привлекают горожан к административной ответственности за нарушение статьи 330 КоАП РК «Мелкое хулиганство», за которое нарушителю грозит штраф в размере 3 МРП до 10 суток ареста.