Рабочий объезд начался с посещения гипермаркета «Анвар», где глава региона встретился с руководителями торговых сетей и тепличных комплексов. - С 1 декабря никаких повышений цен. Акимат города будет контролировать. Послушайте, молочное у нас свое, мясо свое, сколько можно поднимать цены? Надо перед праздниками поддержать народ. На социально значимые продукты, наоборот, надо снижать цены. Торговая наценка должна быть не более 5%, - обратился Бердыбек Сапарбаев владельцам торговой сети «Дина» и «Анвар». Представители торговых сетей поддерживали данную инициативу. По их словам, специально перед праздниками в торговых точках проводятся различные акции, снижена стоимость на продовольственные товары первой необходимости - овощи, мясо, яйцо, молоко и молочные изделия, масло, макароны, крупы и другие продукты. При этом продукция тепличных комплексов и других товаропроизводителей поступает на прилавки супермаркетов напрямую, минуя посредников. Аким проверил цены на хлеб, крупы и овощи из местных теплиц. Замакима Мавр Абдуллин доложил главе региона, что буквально накануне гречка в супермаркетах стоила 210 тенге, сейчас ее цена 143 тенге. Бердыбек Сапарбаев отметил, что в последнее время в социальных сетях актюбинцы жалуются на недовес отдельных видов товаров. В свою очередь руководители торговых домов заверили, что во избежание подобных ситуаций в будущем в каждом супермаркете установлены контрольные весы. Глава региона поручил своему заместителю Мавру Абдуллину и акиму г.Актобе Ильясу Испанову держать озвученные вопросы на особом контроле. По данным управления предпринимательства Актюбинской области, торговые сети «Анвар» и «Дина» обеспечивают продовольственными товарами порядка 75% населения города. На сегодня в стабилизационном фонде Актюбинской области заложено 1100 тонн картофеля, 200 тонн моркови, 100 тонн капусты и 200 тонн репчатого лука. Данная продукция в период межсезонья будет реализовываться по сниженным ценам.