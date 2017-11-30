Фото из соцсети "Вконтакте" В социальной сети в «Вконтакте» на страничке «Типичной Аксай» появилось объявление о том, что хозяин автомобиля марки «Тайота», который подожгли в 5 микрорайоне примерно в 2 ночи готов выплатить вознаграждение свидетелям в размере 1 миллиона тенге за какую-либо полезную информацию о случившемся. Корреспонденты "МГ" связались поуказанному в соцсетях номеру с братом владельца авто, и тот рассказал, что машину на самом деле кто-то поджег. - Вообще во дворе имеются камеры наблюдения, но по ним просто невозможно установить личность злоумышленников. Но там есть доказательства того, что это не замыкание, а поджог. Теперь мы обратились в полицию и хотим найти свидетелей, которые могут нам что-нибудь сообщить о данном происшествии, - сообщил брат потерпевшего Талгат. Кроме того, брат владельца данного автомобиля отметил, что машина восстановлению не подлежит. После чего пообещал вознаграждение очевидцам за достоверную информацию, однако сумму он не указал.