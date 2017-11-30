В торжестве принял участие аким района Алдияр ХАЛЕЛОВ, который поздравил сельчан с таким долгожданным событием. - В канун празднования Дня первого президента у вас открывается новый строительный объект. В этом году по программе «Нұрлы жол» в районе сделано многое. Но на этом мы останавливаться не будем, - заявил Алдияр Халелов и добавил, что на трассе Аксай-Жымпиты уже отремонтировано 15 км дороги и на следующий год эти работы продолжатся. Как рассказал директор ГКП «Аксайжылукуат» Жасталап КУРМАНКУЛОВ, на реконструкцию водопровода в данном селе было выделено 172 млн тенге. Генеральный подрядчик проекта ТОО «KazConstructionGroup» закончил строительство объекта раньше намеченного срока. По гарантийному сроку подрядная организация будет обслуживать объект 2 года и при возникновении каких-либо проблемных ситуаций обязаны будут их устранить. По словам Жасталапа Курманкулова, реализация данного проекта позволит обеспечить чистой питьевой водой порядка 140 домов, где проживают 451 человек. В работе по реконструкции принимали участие и местные жители, которые будут взяты в штат «Аксайжылукуата». Жители Александровки были рады такому событию. Пенсионер Николай ХОЛОД признался, что сельчане долго ждали этого события. - Вода, которая была в селе, по своему качеству не пригодна для употребления. Поэтому выражаем благодарность и признательность за проведенную чистую питьевую воду в каждый дом села, - говорит Николай ХОЛОД. Отметим, что в этом году в Западно-Казахстанской области в 55 населенных пунктах ведутся работы по централизованному водоснабжению.