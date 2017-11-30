Молодой предприниматель намерен построить в Атырау завод по переработке пластика, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Однако из-за нескольких нерешенных вопросов дело Азильхана БАЙБАТЫРОВА никак не сдвинется с мертвой точки. С просьбой оказать содействие в решении парень написал письмо в городскому акиму. Еще летом молодой человек по личной инициативе установил в разных частях города контейнеры для сбора пластика, однако без заключения договора с ЖКХ деятельность предпринимателя считается незаконной. - Говорят, для договора нужны основания! Интересно, улучшение экологической обстановки и программа президента о переходе к "Зеленой экономике" - это основание, - возмущается Азильхан БАЙБАТЫРОВ. Кроме того, молодой человек просит  акимат рассмотреть возможность предоставление земельного участка для строительства завода по переработке пластика. Тем более что вопрос финансирования бизнес-проекта уже решен - предприниматель нашел частного инвестора, который готов помочь в его реализации, кроме того, Азильхан намерен воспользоваться кредитной поддержкой ФПП "Даму". - Сейчас мы работаем внутри Бизнес-инкубатора, где не очень благоприятные условия для работы. Везде сквозит из-за сломанных окон, холодно внутри, после дождя капает из всех щелей, - рассказывает Азильхан БАЙБАТЫРОВ. Третий вопрос, с которым обратился молодой человек к акиму г.Атырау - дать компании осуществлять деятельность на городском мусорном полигоне, чтобы уже на месте отбирать вторсырье для дальнейшей переработки. - Мы уже наладили переработку пластика. Это создаст новую нишу на местном рынке и позволит обеспечить работой более 40 человек, - поделился планами молодой предприниматель. В пресс-службе городского акимата  порталу сообщили, что с письмом Азильхана БАЙБАТЫРОВА градоначальник ознакомится сегодня, после чего молодому предпринимателю будет направлен ответ. Камилла МАЛИК