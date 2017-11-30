Сегодня, 30 ноября, в Уральске прошла посадка деревьев. По словам руководителя управления природных ресурсов ЗКО Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВА, в Уральске за несколько лет посадили около четырех тысяч деревьев хвойных пород. - Сегодня мы высаживаем сосны из питомника, который находится в поселке Бурлин Бурлинского района. В скором времени когда земля немного промерзнет и ели можно будет выкопать с глыбой земли, мы посадим еще около 100 елей. Они лучше приживаются, когда их пересаживают с закрытыми корнями, - пояснил Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ. Также заместитель Акима Теректинского района ЗКО Виталий КУШНЕР отметил, что вопрос о поливе новых деревьев уже решен и уже весной будет организован регулярный полив. Стоит отметить, что весной вдоль трассы уже были высажены саженцы тополей, которые также были привезены из бурлинского питомника. 1 декабря особый день в истории независимого Казахстана. В первый день зимы 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента. Пост президента республики был учрежден 24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР, на эту должность тогда же был избран Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года в результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Он набрал 98,7% голосов. Спустя 10 дней президент подписал закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря 1991 года Верховный Совет провозгласил независимость Казахстана. 10 декабря 2011 года сенат парламента Республики Казахстан принял закон «О внесении дополнения в закон РК «О праздниках в Республике Казахстан». В соответствии с документом, 1 декабря был объявлен Днем первого президента. Таким образом, этот праздник отмечают в стране с 2012 года. День первого президента Казахстана учрежден для того, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой. В рамках празднования будет организовно открытие памятной доски, увековечивающей первую инаугурацию Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, которая состоялась 10 декабря 1991 года.