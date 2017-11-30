Иллюстративное фото с сайта mchs.ru Пожар произошел в среду, 29 ноября в 21.38 в двухэтажной времянке в микрорайоне Ардагер. - В 21.38 на пульт дежурного ЧС поступило сообщение о том, что в микрорайоне Ардагер с крыши дома идет дым. По прибытию на место было обнаружено, что в микрорайоне Ардагер в доме №11 на 4-ой улице горит 2-этажная времянка. Со слов хозяев дома, в гараже первого этажа во время чистки газового фильтра автомобиля произошел хлопок, - сообщили в пресс-службе ДЧС. В завалах после обрушения второго этажа спасатели обнаружили труп 25-летней девушки. Двое парней 26 и 27 лет получили ожоги 1 и 2 степени, у 43-летней женщины и 25-летнего молодого человека имеются ожоги 2-3 степени. - Все пострадавшие госпитализированы в Областную больницу. Пожар ликвидирован в 22.50. Причина пожара выясняется, - сообщили в пресс-службе ДЧС. В тушении было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.