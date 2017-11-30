За последние пять лет в области выявлено более 1,3 миллиона гектаров неиспользуемых земель. Как сообщил руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА, в настоящее время из числа выявленных неиспользуемых земель в государственную собственность возвращено 940 тысяч гектаров. - Не вовлечёнными в сельскохозяйственный оборот остаются земли площадью 443 тысячи гектаров, основная их часть находится в Акжайыкском, Бурлинском, Жанибекском, Казталовском, Каратюбинском, Сырымский и Чингирлауском районах, - пояснила Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. Стоит отметить, что в результате работ, проведенных местными исполнительными органами, землепользователи 326 тысяч гектаров приступили к освоению земельных участков, а 5,5 тысячи гектаров земли были изъяты в принудительном порядке. - По земельным участкам площадью 5 тысяч гектаров в Теректинском и Зеленовском районах поданы иски в суды, и на участках площадью 66 тысяч гектаров выданы предписания, по истечению срока которых будет проведена проверка, - рассказала Алия МУХАНБЕТЖАНОВА.