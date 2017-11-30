Ключи новоселам сегодня, 30 ноября, вручил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Со слов жительницы нового дома Анны САДЫКОВОЙ, копить на свое жилье она начала еще в студенческие годы. - Я проживала в Акжайыкском районе, потом переехала в город. В 2010 году открыла счет в "Жилстройсбербанке" и ежемесячно откладывала по 10 тысяч тенге. В итоге с учетом премии государства, вознаграждения банка и выплаты курсовой разницы я накопила необходимую сумму и сегодня получила ключи от однокомнатной квартиры. Сейчас у меня в планах скопить деньги на более просторную квартиру, - рассказала Анна САДЫКОВА. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ в своих поздравлениях отметил, что, получая квартиры, люди не должны забывать о том, что за территорией, прилегающей к их дому, они обязаны также следить. - Мы в свою очередь посадим деревья, построим площадку для детей, но вы, жильцы, должны поливать и ухаживать за деревьями и следить за состоянием всего двора в общем, - заявил глава региона. Как рассказала директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "Жилстройсбербанк" Айгуль НАУРЗАЛИЕВА, в 2017 году по программе "Нурлы жер" квартиры смогут получить около тысячи вкладчиков. - Квартиры по программе получают не только жители города, но и всех районов области. Средняя заработная плата составляет 50-80 тысяч тенге. Имея такой доход, они не могут позволить себе купить квартиру по рыночным условиям. Поэтому доступное жилье для них строится при поддержке государства. Банк в свою очередь помогает им накопить на первоначальный взнос и выкупить жилье по льготным условиям, - пояснила Айгуль НАУРЗАЛИЕВА. - Для участия в госпрограмме вкладчикам банка достаточно было иметь на своих счетах минимальный первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры. А банк в свою очередь выдает им займы под 5% годовых. Всего в 9-этажном доме, расположенном вдоль трассы Уральск-Саратов, 180 квартир. Строительство дома вела компания ТОО "Болашак-Т". Из бюджета на строительство дома было выделено 1,4 млрд тенге.