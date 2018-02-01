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Происшествия

В Уральске столкнулись пассажирский автобус и фура: 1 человек погиб и несколько ранены (видео)

ДТП произошло сегодня, 1 февраля, около 16 часов на желаевской трассе, в районе АЗС "Питстоп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника МПС г. Уральск Муслима ЖАРДЕМОВА, автобус ехал из поселка Трекино в город, а фура шла в противоположную сторону. - При столкновении погибла женщина. Женщину-кондуктора в автобусе зажало и ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Также скорая помощь забрала 10-летнего ребенка, - сообщил Муслим ЖАРДЕМОВ. Каким образом произошло ДТП - пока неизвестно. Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ также сообщи
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В Уральске столкнулись пассажирский автобус и фура: 1 человек погиб и несколько ранены (видео)
ДТП произошло сегодня, 1 февраля, около 16 часов на желаевской трассе, в районе АЗС "Питстоп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам начальника МПС г. Уральск Муслима ЖАРДЕМОВА, автобус ехал из поселка Трекино в город, а фура шла в противоположную сторону. - При столкновении погибла женщина. Женщину-кондуктора в автобусе зажало и ее в тяжелом состоянии  госпитализировали. Также скорая помощь забрала 10-летнего ребенка, - сообщил Муслим ЖАРДЕМОВ. Каким образом произошло ДТП - пока неизвестно. Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ также сообщил, что точное количество пострадавших пока неизвестно, на месте работают 5 бригад скорой помощи.
pQ-I2rr-7VY Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
ДТП автобус пострадавшие

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