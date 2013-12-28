В Уральске ТОО «Жайкмунай» закончил разведку Ростошинского месторождения

26 декабря ТОО «Жайкмунай» закончил сейсморазведку одного из трех нефтегазовых месторождений, на которые еще в прошлом году компания получила права собственности. По словам руководителя группы по разработке новых месторождений ТОО «Жайкмунай» Игоря ДРУЖИНИНА, разведывательные работы на Ростошинском месторождении начались еще в начале октября. На 51 квадратном километре (примерно от поселка Белес Зеленовского района до микрорайона Деркул) геологи установили кабели со специальными датчиками, улавливающими слух. Большие американские автомашины, напоминающие К-700, которые рабочие называют «вибраторами» подают звук такой силы, что трясется земля. Причем вреда от него жителям района нет. Далее звук улавливает специальное ухо, которое уже установлено в земле. И геологическое устройство потом просчитает размеры тела, в котором есть сырье и какого объема. Геологическое тело находится в 4600 метрах в глубине земли. - Здесь определили геологическое тело, - рассказал Игорь ДРУЖИНИН. - Что такое геологическое тело? Это пласт, в котором, мы думаем, есть углеводород. В этом случае мы думаем, что это газ, потому что скважина номер один это подтвердило. По словам Игоря ДРУЖИНИНА, предварительные результаты будут готовы весной следующего года, окончательные только осенью. Но до бурения скважин еще далеко – для начала эксперты должны посчитать рентабельность проекта.