Западно-казахстанский ЦОП пятнадцатый по счету. Такие же ЦОПы действуют в Алматы, Шымкенте, Павлодаре и других городах республики. - ЦОП - это полный пакет услуг, в которых нуждаются предприниматели. Он работает в режиме "одного окна",- говорит заместитель председателя фонда "ДАМУ" Ернар НУРГАЛИЕВ.- Здесь будет проводиться обучение для предпринимателей, мастер-классы и семинары по актуальным вопросам ведения бизнеса. Услуги будут оказываться по 4 направлениям - бесплатные консультации по вопросам государственной поддержки, бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, бесплатное обучение на семинарах и тренингах по профильным направлениям, а также консультации банков, микрокредитных организаций. На уровне районов данная система представлена мобильным центром поддержки предпринимательства, который начал действовать в этом году. На сегодняшний день центром оказано свыше 1000 консультаций. На уровне моногородов начал действовать ЦОП в Аксае. Там предприниматели получили 450 консультаций.