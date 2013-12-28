В Уральске открылся инсультный центр

Сегодня, 28 декабря, на базе областной клинической больницы открылся инсультный центр. Инсультный центр был создан путем перепрофилирования отделения неврологии. - Наш центр будет работать в круглосуточном режиме, - рассказывает заведующая инсультным центром Ханзира АГЕДИЛОВА. - Здесь предусмотрено все, что необходимо для оказания экстренной помощи больному, а также для дальнейшей его реабилитации. Центр оснащен новейшим компьютерным томографом, аппаратами УЗИ для исследования сосудов головного мозга, рентген-аппаратами и лабораторией. То есть у нас есть возможность быстро обследовать больного и начать проводить правильное лечение. С открытием центра медиков поздравил заместитель акима области Бахтияр МАКЕН, а также вручил ключи от 9 реанимобилей. На приобретение спецтехники из республиканского бюджета было выделено 157 млн. 400 тысяч тенге.