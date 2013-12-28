В Уральске пассажирский автобус въехал в легковушку

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП произошло на перекрестке улиц Мухита и проспекта Евразии. Примерно в 12.00 часов пассажирский автобус по маршруту №2, который ехал со стороны «Универмага» по проспекту Евразии, врезался во впереди стоявший легковой автомобиль марки «Ауди». Водители от комментариев отказались. В настоящий момент на месте аварии работают дознаватели управления административной полиции. Причины ДТП выясняются.