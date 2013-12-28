Центр водных видов спорта открыли сегодня в микрорайоне «Батыс-2». Ленточку перерезали аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ и глава города Ерхан УМАРОВ.

Как сообщается на сайте акимата, на открытие профессионального бассейна приехали также участник Лондонской олимпиады Александр ТАРАБАРИН, чемпионы РК по плаванию братья Айбек и Алибек КАМЗЕНОВЫ, Астам БАГАНДЫКОВ и Максим БУРЛАЧКО.

Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что в этом году в области было построено более 40 современных спортивных площадок, открыты новый стадион «Авиатор» и конноспортивная школа. Но главным достижением актюбинского спорта он назвал команду «Актобе», которая в пятый раз стала чемпионом Казахстана по футболу.

Строительство нового объекта – Центра водных видов спорта было начато в июле 2012 года. Его построило ТОО «Интерстиль». Общая сметная стоимость составляет 1,5 млрд. тенге. Общая площадь земли - 1,1 га, территория здания центра составляет 9 182,5 кв. метров. Здание двухэтажное, состоит из двух блоков: административного корпуса и зала бассейна.

Бассейн по своему назначению является универсальным учебно-тренировочным, оборудованным для спортивного и синхронного плавания, водного поло, а также для проведения соревнований с присутствием 400 зрителей.

Бассейн имеет 10 дорожек по 50 метров, глубина составляет от 2-х до 3-х метров.

Ежедневная рабочая нагрузка бассейна рассчитана на 16 часов, в одну смену могут заниматься до 250 человек.

Кроме бассейна в здании расположены спортивный зал площадью 203 кв. метра, оснащенный спортивным инвентарем и тренажерами, гимнастический зал площадью 196 кв. метра, зал для предспортивной подготовки площадью 213 кв. метров, мужская и женская раздевалки, душевые, сауны, буфет, массажные кабинеты, кабинеты врача, методический кабинет, кабинет для судей, административный кабинет, кассы, регистратура и комната для хранения инвентаря.

Директором центра назначен Самат САРСЕМБАЕВ.

Фото Максима ТОКАРЯ