Медаль «за значительный вклад в укрепление национального единства, общественного согласия и казахстанского патриотизма» акиму ЗКО вручил зампредседателя ассамблеи Народа Казахстана Ералы ТОКЖАНОВ. Так, сегодня в акимате подвели итоги «Дорожной карты мира и согласия».

Напомним, мега-проект стартовал в Уральске 23 февраля 2013 года. Эстафета прошла по всем областям и финишировала в канун 20 сессии ассамблеи в Астане. В Уральск эстафета прибыла из Актобе, в свою очередь мы передали ее Атырауской области.

- Нам не хотелось бы заканчивать с передачей эстафеты, а продолжить эту работу. Я предлагаю при передаче эстафеты сажать вековые деревья - настоящие кедры и дубы, создать аллею дружбы. Еще одну акция предлагаю провести под названием «С любовью к Казахстану», так как мы приграничная область, и многие соотечественники уезжают в Россию. Пусть соседи увидят, что мы живем в таком мире и согласии, - предложила директор общественного фонда «Дос» при областной ассамблее народа Казахстана Вера ШОХИНА.

- Всем надо учиться говорить на казахском языке. И русским, и другим национальностям надо знать казахский язык. До 2025 года мы этот вопрос постараемся в ускоренном темпе решить, - сказал заместитель председателя ассамблеи народа Казахстана Ералы ТОКЖАНОВ.

Ералы ТОКЖАНОВ наградил медалями «Бірлік» акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА, директора еврейской общины "Ламед" Ольгу ДЕРГАЧЕВУ и председателя татарского центра Ришата ХАЙРУЛЛИНА. Значок "Отличник госслужбы" получила Лариса ВЕРТЯШКИНА, начальник отдела управления энергетики и ЖКХ по ЗКО, Ракила ЖУМАГУЛОВА, начальник административного отдела управления внутренней политики по ЗКО, Вячеслав ИНОЧКИН, заместитель руководителя управления архивом и документацией по ЗКО, Бибигуль НИЕТКАЛИЕВА, начальник отдела экономики и бюджетного планирования г. Уральска, Жибек САБИРОВА, руководитель службы управления персоналом аппарата акима ЗКО.

Мирослава ШОНАЛОВА