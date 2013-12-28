«За лучшее новогоднее оформление города» сегодня аким города Алтай КУЛЬГИНОВ наградил коллектив ТОО «Жайык Жарыгы». Об этом сообщает пресс-служба акимата.

«Они сумели передать атмосферу праздника и подарить хорошее настроение жителям и гостям города», - отмечается в релизе.

Также в акимате выбрали победителей новогоднего оформления по номинациям. Здесь лучшим рестораном объявлен «Пафос», лучшим торговым домом - «Квант», лучшим сотовым оператором - «Картел», и в номинации «Лучший торгово-развлекательный центр» победил «ТРЦ «Орал».

Конкурс на лучшее новогоднее оформление был объявлен акиматом в начале зимы.

Фото предоставлено пресс-службой акима города Уральск