В Уральске выбрали лучшего спортсмена

Сегодня, 29 декабря, в Казахском драматическом театре прошел "Бал спортсменов-2013", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Подобное мероприятие проводится не первый год, - рассказывает начальник Областного управления физической культуры, туризма и спорта Азамат БЕКЕТ. - Сегодня спортсменов ждут приятные сюрпризы. Также мы подведем итоги года и наградим самых лучших по 12 номинациям: "Лучший спортсмен", "Лучший тренер", "Лучшая спортивная школа" и так далее. Победителей мы отбирали по нескольким критериям, главный из которых, конечно же, достигнутые результаты. Лучшей спортсменкой года стала многократная чемпионка Казахстана по вольной борьбе среди женщин, бронзовый призер юниорского чемпионата мира в Таиланде и чемпион Азии, а также бронзовая медалистка чемпионата мира в Венгрии Екатерина ЛАРИОНОВА. - В этом году я сделала для себя огромное открытие - я вступила в сборную Казахстана по вольной борьбе среди женщин и добилась немало результатов благодаря своему тренеру и отцу Алексею ЛАРИОНОВУ, - говорит спортсменка. - Я была признана лучшим борцом Казахстана, а сейчас это звание подтвердилось и здесь, в Уральске. Все номинантам были вручены ценные призы, в основном это бытовая техника, дипломы и кубки. После официальной части спортсменов и гостей вечера ждал концерт и небольшой праздничный фуршет.